Ferrero: nuove assunzioni di Operai e Impiegati

Il Gruppo Ferrero a marzo ha aggiornato gli annunci di lavoro per la ricerca di operai e impiegati da assumere presso i propri stabilimenti presenti sul territorio nazionale. Gli Operai dovranno occuparsi dei clienti e del prodotto per ottenere risultati brillanti e dovranno avere orientamento al cliente e al prodotto, qualità e attenzione, capacità interpersonali e comunicative, capacità di lavorare in squadra, flessibilità, precisione e sensibilità.

Le altre figure ricercate riguardano Addetti Manutenzione Elettronica, i quali dovranno eseguire attività di manutenzione preventiva, predittiva ed a guasto sugli impianti di produzione degli stabilimenti ed eseguire l’analisi guasto e la diagnostica su impianti elettrici (teleruttori, motori) ed elettronici (azionamenti per motorizzazioni e PLC); Specialisti del Libro Paga, che dovranno occuparsi della gestione amministrativa, degli adempimenti amministrativi, previdenziali e fiscali e gestire le procedure di assunzione, gestire i rapporti con le autorità e saranno il punto di contatto dei dipendenti coinvolti nei processi di mobilità; Capo Operativo di Turno, che dovranno fornire tutte le informazioni necessarie al responsabile, supportare le attività di gestione dell’inventario, contribuire alla valutazione delle risorse di linea, individuare e proporre aree di miglioramento per le diverse attività, assicurare la pulizia e l’igienizzazione delle aree di competenza.

Per verificare tutte le figure ricercate… continua a leggere