Fiumicino: riaprono, completamente ristrutturate, le Poste di Via del Faro: i nuovi orari

Fiumicino – Riapre giovedì 25 marzo, completamente ristrutturato l’ufficio postale di Fiumicino Paese, in Via del Faro, 50.

Nel rinnovato ufficio postale saranno disponibili nove sportelli abilitati ad eseguire tutte le operazioni, sia finanziarie sia postali, e tre sale consulenza dove personale qualificato sarà a disposizione della clientela per fornire chiarimenti e consigli in modo personale e riservato sui prodotti di investimento e finanziamento.

Poste Italiane precisa che nell’ufficio postale di Fiumicino è possibile prenotare il proprio turno allo sportello da remoto, anche per il giorno successivo, tramite smartphone e tablet con l’app Ufficio Postale, scaricabile gratuitamente su GooglePlay e AppleStore, e direttamente dal sito www.poste.it.

A disposizione della clientela anche due sportelli ATM Postamat, uno dei quali accessibile 24 ore su 24, per il prelevamento di denaro contante, per il pagamento di bollettini di conto corrente postale e per tutte le altre operazioni consentite dalle carte elettroniche.

Nella sede di Via del Faro, aperto al pubblico con orario continuato dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle ore 19:05 e il sabato dalle ore 8:20 alle ore 12:35, è inoltre disponibile il servizio Wi-Fi gratuito.

Per consentire il trasferimento delle postazioni e di tutti gli apparati, da oggi martedì 23 marzo, l’ufficio postale mobile posizionato presso il parcheggio della sede di via del Faro non sarà più operativo.

Poste Italiane ribadisce l’invito a recarsi presso gli uffici postali esclusivamente nei casi di inderogabile necessità, comunque muniti di appositi strumenti di protezione individuali e di mantenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all’esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino