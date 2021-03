Gaeta, ai controlli rifiuta l’alcol test: denunciata

Gaeta – Nella mattinata di ieri, 22 marzo, a Gaeta, i carabinieri della locale tenenza, nell’ambito di attività di controllo del territorio hanno fermato, a bordo di autovettura, una donna che, in evidente stato di alterazione psicofisica si rifiutava, su richiesta dei militari operanti, di sottoporsi ad accertamenti etilometrici.

La stessa oltraggiava inoltre i militari, con frasi offensive, il tutto alla presenza di personale della polizia locale e del 118 opportunamente intervenuti in loco.

Pertanto i militari hanno proceduto a denunciare la donna per oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di sottoporsi ai suddetti accertamenti, sottoponendo a sequestro il citato veicolo per la successiva confisca, provvedendo al ritiro della la patente di guida.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

