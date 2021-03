In giro per Formia con hashish e cocaina nelle mutande: arrestato

Formia – Nel tardo pomeriggio di ieri, a Formia, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 52enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, pregiudicato, è stato fermato in strada, nell’ambito dei controlli sulla mobilità dei cittadini in Zona Rossa, ed è stato trovato in possesso di circa 100 grammi di hashish e 6 grammi di cocaina.

La droga è stata rinvenuta dai poliziotti del Commissariato di Formia a seguito di una perquisizione, ed era nascosta negli slip, nelle tasche dei pantaloni, inoltre, l’arrestato aveva mille e 735 euro in banconote di vario taglio, probabile provento di attività di spaccio ed oggetto ora di approfondimenti investigativi.

Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Cassino.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

