La zona rossa frena i riti della Pasqua: niente Via Crucis al Colosseo e Veglia anticipata

Città del Vaticano – Il Covid-19 e la zona rossa obbligano, anche quest’anno, a un cambio di location per i riti della Settimana Santa presieduti dal Papa. Come lo scorso anno, infatti, tutte le celebrazioni della Pasqua si svolgeranno nella basilica di San Pietro, in Vaticano, all’Altare della Cattedra, alla presenza di un ridotto numero di fedeli e a orari tali da poter consentire il rientro a casa visto il persistere del coprifuoco.

Si parte domenica 28 marzo, alle ore 10.30, con la messa solenne per la Domenica delle Palme, con Angelus. Giovedì 1 aprile, in mattinata la Messa Crismale (lo scorso anno non fu celebrata), a partire dalle ore 10. Nel pomeriggio, la Messa in Coena Domini, senza il rito della lavanda dei piedi, alle ore 18.

Venerdì pomeriggio, sempre alle 18, l’azione liturgica della Passione e Morte del Signore. In serata, alle 21, in piazza San Pietro, la tradizionale Via Crucis che – come lo scorso anno – non si terrà al Colosseo. Quest’anno le meditazioni sono scritte dai ragazzi (leggi qui). Anche per la Veglia di Pasqua, il 3 aprile in San Pietro, si rispetteranno le stesse disposizioni nel rispetto delle misure sanitarie previste, e nel rispetto del coprifuoco. La celebrazione, presieduta da Papa Francesco, all’Altare della Cattedra, comincerà alle 19:30 per terminare alle 21:30.

Domenica di Pasqua, Messa solenne alle ore 10. Alle 12, il tradizionale messaggio d’auguri e la benedizione Urbi et Orbi. Lunedì 5 aprile, giorno di Pasquetta, Regina Coeli a mezzogiorno dalla biblioteca del Palazzo Apostolico.

(Il Faro online) Foto © Vatican Media

