Legge regionale sulla parità retributiva delle donne, Anselmi: “Una grande soddisfazione”

Fiumicino – “L’approvazione in commissione regionale Lavoro della proposta di legge 182 per “la Parità retributiva tra i sessi, tutela occupazionale, conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro” è una ottima notizia per la quale non si può che esprimere grande soddisfazione”. Lo dichiara l’assessora alle Pari Opportunità, Anna Maria Anselmi.

“Ringrazio la consigliera regionale, nonché presidente della commissione Lavoro della Regione Lazio, Eleonora Mattia, per l’impegno e la tenacia sempre dimostrata – prosegue Anselmi -. In un periodo in cui stiamo assistendo in maniera drammatica ad un altissimo numero di licenziamenti femminili, una legge che valorizzi e sostenga l’occupazione femminile ed il rilancio della donna nel mondo del lavoro, favorendo, finalmente, la conciliazione tra carriera e vita familiare, è assolutamente necessaria”.

“Il messaggio che deve passare è che la donna deve avere gli stessi strumenti, gli stessi diritti e le stesse possibilità dell’uomo nel mercato del lavoro sia in termini di retribuzione sia di carriera o contrattualistica – aggiunge” l’assessora -. A questo proposito, come assessorato alle Pari opportunità del Comune di Fiumicino, stiamo studiando un progetto di educazione finanziaria ed emancipazione finanziaria al femminile che permetta alle donne, di qualsiasi età, di raggiungere quella indipendenza economica fondamentale per una libertà completa”.

“Sapere che la battaglia per l’uguaglianza delle donne si combatte su diversi livelli istituzionali, è fondamentale sia per le amministrazioni locali, che sanno di non essere da sole, sia per le cittadine – conclude Anselmi -. La Regione Lazio, in questo, è costantemente in prima fila, sotto diversi fronti”.

