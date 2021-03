Luna Rossa vola fino alla prossima America’s Cup: “Ci riproveremo”

Auckland – Luna Rossa, sconfitta da New Zealand nella Coppa America 2021, andrà all’assalto della prossima America’s Cup. “Un team come Luna Rossa con una grande storia alle spalle andrà avanti, per onorare tutti coloro che ci hanno sostenuto, dagli sponsor, ai partner, ai supporter e ai milioni di fan che ci hanno fatto sentire la loro vicinanza anche a chilometri di distanza. Non vediamo l’ora di ritornare a regatare sugli AC75 nella prossima edizione dell’America’s Cup“, scrive in una lunga lettera il team italiano, in vista della 37ma Coppa America ancora tutta da decidere ma con già il Challenger of record, Ineos UK, e la decisione di mantenere gli spettacolari scafi volanti. (adnkronos)

