Montesi torna in FdI Ardea, Porcelli: “Riflessione finita, ora al lavoro”

Ardea – “Apprendiamo tutti con entusiasmo il rientro di Maurice Montesi in Fratelli d’Italia, e soprattutto sapere che lui abbia ritrovato quella serenità, persa per ‘dinamiche relazionali e comunicative che erano state innescate da non so bene chi’, come dichiara nel suo comunicato stampa”. Così in una nota Mauro Porcelli, referente della lista “Mauro Porcelli per Ardea Luca Fanco Sindaco“, che commenta il rientro del Consigliere Maurice Montesi nel gruppo di Fratelli d’Italia Ardea (leggi qui).

“Siamo contenti – prosegue Porcelli – che abbia ritrovato l’entusiasmo e la coerenza per uscire dal momento di ‘riflessione’ che lo ha illuminato dopo tre lunghi mesi di distanze dal suo partito. Come non comprendere le parole dell’amico Montesi, prodotto della lista civica Mauro Porcelli per Ardea Luca Fanco Sindaco”.

Come dimenticare il grande lavoro fatto da Rosy Di Vicino in coppia con Montesi e come dimenticare l’amico Luca Fanco dimessosi prima per incompatibilità sopravvenuta, poi superata, ed Alan Parroni, dimessosi a seguire per consentire a Maurice, terzo dei non eletti, di entrare in Consiglio comunale, in quanto suo grande desiderio. Dulcis in fundo, il lavoro di Luciano Ciocchetti che ha officiato l’operazione politica di ingresso ed il passaggio a Fratelli d’Italia del consigliere Montesi.

Il ‘ritorno’ dell’amico Montesi, sarà sicuramente stato dettato dalla sua nota coerenza e dai suoi

valori, per quanto mai comunicata al gruppo che lo ha sponsorizzato ab origine. Convinto di interpretare il sentimento di diversi cittadini, pur distante da certe ‘aggregazioni’, il rientro dell’amico Montesi Maurice, mi fa pensare che siano stati rimossi i motivi che lo hanno indotto a prendere le distanze da una certa politica che più volte egli ha lamentato e che, sicuramente, lo vedrà in più alti scranni a guidare con onore il nostro paese (Ardea).

Sono convinto – conclude Porcelli – che il sentimento dell’amico Maurice Montesi, che pure ha vibratamente contestato certe logiche, sia basato su quei valori di onestà e trasparenza che i cittadini si aspettano dalle nuove formazioni politiche. Ringrazio l’amico Maurice Montesi che, attraverso la sua coerenza ci ha offerto modo e tempo per riflettere ed illuminarci”.

