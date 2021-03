Nuova illuminazione pubblica per Maccarese

Fiumicino – “Sono iniziati in questi giorni i lavori per l’istallazione della nuova illuminazione pubblica a Maccarese“. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Nello specifico, i pali verranno posizionati nel primo tratto di via Monti Dall’Ara e di via Tre denari – prosegue il sindaco -. E’ un intervento che rientra nel piano per l’ampliamento della rete di illuminazione pubblica su tutto il territorio, per aumentare il livello di sicurezza nelle nostre strade e rendere sempre più vivibile la città”.

“Inoltre – aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia -. Acea Ato 2 concluderà, entro il 30 marzo, i complessi lavori sulla nuova condotta idrica, sempre su via Tre Denari, in modo da abbandonare la vecchia infrastruttura e passare a quella nuova e più efficiente. Nei giorni a seguire, procederà all’opera di riasfaltatura della strada”.

