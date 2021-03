Anzio – Ad Anzio proseguono senza sosta le bonifiche straordinarie del territorio, coordinate dall’ufficio comunale all’ambiente, tramite camion, mezzi meccanici ed operatori ecologici che, nonostante l’emergenza sanitaria in corso, sono impegnati per riportare ordine e decoro urbano nelle aree che continuano ad essere oggetto dello smaltimento illecito dei rifiuti e degli ingombranti.

L’Amministrazione Comunale è intervenuta, con interventi mirati, a Padiglione, Sacida, Falasche, Lavinio Stazione, il piazzale del retroporto e presso l’area dell’Ospedale Riuniti Anzio – Nettuno.

“Nonostante tutto questo, diversi vandali, rispetto ai quali invito la Polizia Locale e le Forze dell’Ordine ad applicare il massimo delle sanzioni previste, – aveva detto il Sindaco, Candido De Angelis, la scorsa settimana – continuano a deturpare il territorio ed a prendersi gioco dei cittadini che rispettano le regole del vivere civile. Tolleranza zero verso questi incivili!”.

