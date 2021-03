Santa Marinella, masserizie in fiamme: i vicini e i pompieri spengono l’incendio

Santa Marinella – Alle 9 e 30 di stamattina la squadra di Civitavecchia dei Vigili del Fuoco ha raggiunto Santa Marinella in via Luigi Pirandello per un incendio masserizie poste sotto una tettoia in legno.

Fortunatamente l’incendio è stato contenuto grazie a dei vicini di casa che con tubi da giardino hanno ritardato il propagarsi delle fiamme.

I Vigili del Fuoco della caserma Bonifazi sono intervenuti con la 17A e l’autobotte AB17.

Grazie all’ausilio di lance ad alta pressione hanno rapidamente estinto l’incendio evitando che le fiamme raggiungessero l’abitazione adiacente.

Al momento i proprietari non erano sul posto e non ci sono state persone coinvolte.

Si riscontrano solo danni alla struttura il legno, di pertinenza dell’abitazione e delle masserizie ricoverate al di sotto.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Santa Marinella e il personale sanitario del 118.

