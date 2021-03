Sciopero Alitalia, la maggioranza di Fiumicino si schiera dalla parte dei lavoratori

Fiumicino – “Come maggioranza al Consiglio comunale di Fiumicino non possiamo che esprimerci a sostegno della manifestazione indetta per venerdì 26 marzo da Cgil, Cisl, Uil e Ugl contro la totale incertezza economica in cui versano le lavoratrici e i lavoratori di Alitalia e Cityliner”. Lo dichiarano i capigruppo della maggioranza in Consiglio Comunale.

“In linea con quanto discusso durante l’ultimo Consiglio comunale straordinario sulle sorti della compagnia di bandiera – proseguono -, aderiamo alla mobilitazione sindacale. Non solo perché non è accettabile l’incertezza sugli stipendi, sulla cassa integrazione, sul fondo di solidarietà per il trasporto aereo, ma anche per ribadire la nostra posizione sul piano che prevede una drastica riduzione del personale, con la perdita di migliaia di posti di lavoro e la sostanziale liquidazione dell’azienda, sebbene non immediata”.

“In un momento drammatico per l’economia del Paese – concludono -, invece di pensare, come gli altri stati dell’Ue, a un grande piano di rilancio per la compagnia di bandiera del Paese con il più grande patrimonio artistico, archeologico e culturale del Mondo, cuore del Mediterraneo, qui si ragiona di tagliare e di ridurre Alitalia ad una compagnia poco più che regionale. Per tutte queste ragioni, venerdì saremo accanto ai sindacati, alle lavoratrici e ai lavoratori di Alitalia”.

