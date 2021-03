Un giardino per Norma Cossetto, Cambiamo: “Pd e M5S dovrebbero scusarsi”

Pomezia – “Reputiamo illogico e fuori luogo il voto contrario espresso, in occasione del consiglio comunale di Pomezia, dalla maggioranza pentastellata e da alcuni consiglieri del Partito Democratico in merito alla intitolazione di uno spazio pubblico a Norma Cossetto, giovane istriana e vittima delle Foibe”. Così in una nota il consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale “Organizzazione”, Adriano Palozzi, e il responsabile “Enti Locali” del comitato promotore regionale “Cambiamo” Lazio, Giuliano Peretti.

“Siamo di fronte a una delle pagine più nere della storia politica di Pomezia – proseguono Palozzi e Peretti -, scritta dall’atteggiamento incoerente e negazionista di grillini e ‘dem’, che dovrebbero vergognarsi e chiedere scusa per quanto successo in assise consiliare”.

