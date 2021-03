Un logo per il Consorzio di Bonifica Litorale Nord: al via il concorso per le scuole

Il Consorzio di Bonifica Litorale Nord, nato un anno fa a seguito della fusione dei Consorzi di Bonifica Tevere e Agro Romano (Roma), Pratica di Mare (Ardea) e Maremma Etrusca (Tarquinia), dovendo procedere nella scelta di un proprio logo, ha indetto un apposito concorso.

“Abbiamo deciso – ha detto il Presidente del Consorzio Niccolò Sacchetti – di concretizzare un bando rivolgendolo a tutti gli Istituti scolastici del nostro comprensorio di competenza, ritenendo importante la collaborazione dal territorio e per il territorio”.

La valutazione degli elaborati sarà affidata ad una apposita commissione composta da 4 componenti. Con il Presidente Sacchetti saranno presenti un rappresentante della Regione Lazio, uno dell’Anbi Lazio e uno dell’Anbi Nazionale, l’Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica italiani”.

“Efficacia ed originalità sono alla base della nostra richiesta – ha aggiunto Sacchetti ci affidiamo alla creatività dei ragazzi e alla loro interpretazione di come rappresentare al meglio il ruolo del Consorzio. Una borsa di studio del valore di 1.000,00 euro verrà assegnata a chi realizzerà il logo vincente, in premio una Lim (lavagna interattiva multimediale) per l’Istituto di appartenenza”.

Al termine del concorso verranno selezionate le opere migliori che verranno pubblicate sul sito ed appena sarà possibile tutte le proposte verranno esposte nelle sedi consortili.

