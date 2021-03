Vaccinazione anti-Covid persone vulnerabili: Ciacciarelli (Lega) scrive a D’Amato

Regione Lazio – “Ricevo ancora numerose segnalazioni, in queste ore, da parte di persone estremamente vulnerabili, le quali evidenziano la mancanza dei codici C01 (invalidi al 100% senza accompagno) e C03 (invalidità con percentuale tra il 67 e 99%), circa le procedure di reclutamento, pubblicate sul sito salutelazio della Regione, per la vaccinazione anti Covid 19″. Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

“Dal 17 marzo – spiega il Capogruppo – è stata aggiornata la tabella con i codici esenzione e di invalidità civile, così come richiesto in precedenza, ma ancora non figurano i 2 codici C01-C03, sopra evidenziati. La codifica ancora non presente sul sito salutelazio, è rappresentativa di una significativa quantità di persone, estremamente vulnerabili, quindi anche con elevato grado di inabilità, che attendono con ansia di essere vaccinate“.

“Non è pensabile, infatti, – conclude Ciacciarelli – prevedere la vaccinazione solo per alcune categorie, escludendone, senza alcun motivo, altre, tutte appartenenti però alla sfera della estrema vulnerabilità, che necessita di una tutela sanitaria univoca ed estesa. Pertanto occorre un intervento rapido da parte della Giunta Regionale a tutela delle persone vulnerabili che ancora non hanno potuto vaccinarsi”.

