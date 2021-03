Viabilità a Focene, Energie per Fiumicino: “Servono nuovi parcheggi a strisce blu”

Fiumicino – “In uno spot pubblicitario degli anni Novanta, ci veniva sempre ricordato che prevenire è meglio che curare. Potremmo riportare lo stesso spot alla situazione dei parcheggi e della viabilità estiva su Focene“. Così in una nota Petillo Patrizio e Ciminelli Gabriele di Energie per Fiumicino.

“Infatti – proseguono -, il territorio vive di problemi ‘stagionali’, in inverno e nei mesi freddi, la preoccupazione ricade sull’erosione costiera e sul mancato drenaggio da parte di tombini e caditoie, con conseguenti allagamenti e rischi alle abitazioni, mentre nel periodo estivo, uno dei più grandi disservizi, ricade sulla viabilità e sui parcheggi“.

“La ‘giungla motorizzata’ che si vive nei periodi estivi è dovuta in gran parte all’afflusso giornaliero dei bagnanti romani che si riversano sul litorale di Focene. La problematica, che si ripresenta invariata ogni anno, andrebbe definitivamente risolta mettendo in atto soluzioni più che fattibili”.

“In primis – aggiungono Petillo e Ciminelli – si potrebbe valutare finalmente l’istallazione delle strisce blu, che stanno ben figurando su Torre Clementina, e che porterebbero non solo ad una regolarizzazione dei parcheggi selvaggi, ma anche ad un introito alle casse Comunali.

Si potrebbero utilizzare quei terreni abbandonati e riqualificarli a parcheggi (come già fatto sul Lungomare della Salute a Isola Sacra), magari incentivando anche i proprietari di alcuni terreni chiusi ed utilizzarli sempre come parcheggi (almeno temporaneamente).

Si potrebbe potenziare il sistema di sorveglianza per contrastare le violazioni (sempre più spesso ci si ritrova prigionieri delle vetture posteggiate davanti ai cancelli, nonostante il ‘passo carrabile’) e si potrebbero instaurare convenzioni con i ‘Parcheggi a Lunga Sosta’, che avendo subito un calo del lavoro dovuto alla Pandemia, potrebbero essere interessati al lavoro sul territorio.

Inoltre, vista la nascita del nuovo plateatico all’incrocio tra Via Coccia di Morto e Via Foce Micina si potrebbe valutare anche la possibilità di nodo di scambio con navette asservite per ogni località.

Siamo consapevoli – concludono – che negli anni passati la problematica è stata sollevata da cittadini e comitati, ma a volte Repetita Iuvant e, come detto in calce, prevenire è meglio che curare”.

