Alitalia, Pd: “A rischio gli stipendi di 11mila lavoratori, serve una cabina di regia”

Regione Lazio – “La scelta unilaterale dei tre commissari di Alitalia, di rinviare al 31 marzo l’incontro con i sindacati,

previsto inizialmente per oggi, ci preoccupa molto perché mette a rischio il pagamento degli stipendi di circa 11 mila dipendenti“. Cosi’ in un comunicato il senatore Bruno Astorre, segretario Pd Lazio, e Rocco Lamparelli, responsabile mobilità del Pd Lazio.

“È impensabile lasciare senza reddito 11 mila famiglie – proseguono Astorre e Lamparelli – per questo speriamo di avere un atto di responsabilità da parte dei commissari, auspicando che incontrino, quanto prima, le parti sociali. In più, ci appelliamo ai ministri competenti per l’avvio di una cabina di regia permanente sul dossier Alitalia. Bisogna pensare a come risanare la nostra compagnia nazionale, rendendola veramente competitiva” – concludono.

