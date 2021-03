Ardea, restyling del lungomare degli Ardeatini: completati i lavori fognari

Ardea – “Un altro tratto del Lungomare degli Ardeatini è stato rimesso a nuovo, più precisamente tra via Cagliari e largo Bari”. Lo comunica in una nota l’Amministrazione di Ardea.

“L’intervento – si legge nella nota – è stato effettuato dalla concessionaria Idrica a seguito dei lavori di costruzione della condotta fognaria nell’omologo tratto di strada. Un lavoro che permette di rimettere in sicurezza quel segmento stradale strategico che collega tutti i comuni del litorale, il che significa anche valorizzare importanti potenzialità turistiche.

Sebbene si tratti di un ripristino, siamo veramente soddisfatti di esser riusciti a portare a compimento un’opera che rientra in un quadro molto più ampio di riqualificazione al quale stiamo lavorando da tempo e che, dopo l’approvazione del bilancio preventivo, andrà a pieno regime.

È bene ricordare – prosegue l’Amministrazione – che l’opera in questione è frutto di un finanziamento regionale, risalente al 2016, che venne bloccato a causa della gestione non proprio oculata dei vari finanziamenti. A causa proprio di questa ‘allegra gestione’ dei finanziamenti regionali, questa Amministrazione si è trovata a dover ricostruire una serie di rapporti di dare/avere con Regione Lazio, in alcuni casi, vecchi di decenni.

La difficile opera di ricucitura ci ha permesso di appianare i debiti non onorati consentendo lo sblocco di cospicui finanziamenti, non solo per il lavoro in questione, ma anche per altri che verranno avviati nei prossimi mesi. Lavori necessari ed attesi dalla nostra comunità e che si sarebbero dovuti realizzare molto tempo fa.

A questi si aggiungeranno nostri progetti – conclude la nota -, finanziati con fondi comunali, a complemento di quanto già avviato sul litorale ma anche su altri quartieri di altrettanta importante valenza. E quindi con estrema soddisfazione che oggi annunciamo il completamento dei lavori fognari e il rifacimento del manto stradale che restituiscono al litorale la giusta dignità“.

