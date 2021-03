Capo d’Anzio: l’ingegner Ievolella rinuncia ad un credito di oltre 50mila euro

Anzio – Continua l’impegno del Sindaco di Anzio, Candido De Angelis e del nuovo CdA di parte pubblica della Capo d’Anzio Spa, per riportare ordine nella gestione della società e per il piano di rilancio del Porto Innocenziano.

L’ing. Gianluca Ievolella, al termine di un positivo incontro con il Sindaco De Angelis, ha formalmente e irrevocabilmente comunicato, alla Capo d’Anzio Spa, la sua rinuncia al credito di 55.110,00 euro, per l’attività professionale svolta nell’anno 2011 .

L’ennesima buona notizia, per la Città di Anzio, si aggiunge alla revoca dei patti parasociali, alla nomina del nuovo CdA di parte pubblica che, quotidianamente, professionalmente e gratuitamente, lavora allo sviluppo del Porto, al ritorno del “logo pubblico” della società, senza la parola Marina, all’approvazione del Bilancio 2018 ed a quella prossima dei Bilanci 2019 e 2020, all’istituzione dell’Ufficio Controllo Analogo, alla modifica dello Statuto, approvata dal Consiglio Comunale, alla nomina del nuovo Responsabile Tecnico, unitamente a tutta una serie di provvedimenti finalizzati a rilanciare il ruolo cardine e maggioritario del Comune all’interno della società stessa.

“Ringrazio l’ingegner Gianluca Ievolella, un amico della Città di Anzio, – afferma il Sindaco, Candido De Angelis – che, rinunciando ad un compenso di oltre 50.000,00 euro, ha dato prova concreta della sua lealtà al progetto e di saper andare oltre, in un momento di svolta della Capo d’Anzio. Tutti gli atti di questa Amministrazione, dal primo giorno dell’insediamento, dopo dieci anni di mia lontananza dalle dinamiche del porto, vanno in una sola direzione: restituire credibilità, efficacia ed efficienza alla società, ponendo sempre al centro della nostra azione l’interesse pubblico e la crescita della Città”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Anzio