Pomezia – CasaPound Italia Pomezia – Ardea protesta contro la bocciatura della mozione sull’intitolazione di un giardino a Norma Cossetto e lo fa coprendo e “cambiando” simbolicamente i nomi delle vie principali di Pomezia.

“Con l’azione di oggi il movimento di CasaPound Italia Pomezia – Ardea riassegna simbolicamente una decina delle Vie di Pomezia portando alla luce l’ennesimo oltraggio alla figura di Norma Cossetto da parte dell’amministrazione”, scrive in una nota il movimento.

“In particolare ci riferiamo al rifiuto da parte dell’amministrazione pometina di intitolare una targa in onore di Norma Cossetto, giovane martire delle persecuzioni ai danni degli italiani da parte delle truppe del criminale Tito.”

“Quanto ancora si deve infangare il nome di Norma – aggiunge CasaPound – e di tutti quei cittadini italiani vittime delle foibe e delle atrocità titine? Ci stupisce di come il Comune di Pomezia, nonostante la ricorrenza della memoria alle vittime delle foibe sia ormai cosa istituzionale per la nostra nazione, rimanga indifferente a tutto ciò e si ostini a negare l’intitolazione di una targa d’onore ad una donna coraggiosa e simbolo di forza la cui colpa fu quella di essere italiana”.

