Civitavecchia, scontro tra due auto in via Isonzo: tre persone ferite

Civitavecchia – Paura a Civitavecchia, dove nel pomeriggio di oggi 24 marzo due automobili si sono scontrate intorno alle 15 su via Isonzo, vicino alla caserma Bonifazi. Il violento impatto ha provocato tre feriti lievi, soccorsi immediatamente dal personale sanitario del 118.

Sul luogo sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Civitavecchia per la messa in sicurezza delle automobili insieme alla Polizia Locale.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Civitavecchia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Civitavecchia