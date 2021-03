Concessioni demaniali, quale futuro? A colloquio con il Sen. Maurizio Gasparri

Oggi più che mai quello delle concessioni demaniali marittime è un tema “caldo” e complesso. Tra rinvii, proroghe e direttive europee gli operatori del settore si ritrovano ancora nell’incertezza alla vigilia di quella che dovrà essere la stagione estiva della ripartenza dopo la pandemia.

Le attuali concessioni turistico-ricreative erano in scadenza già nel 2015, ma una prima proroga legislativa ha spostato questo termine di 5 anni al 2020. È prevista una ulteriore estensione della concessione fino al 2033, ma molti Tribunali sostengono il bisogno di rispettare la direttiva europea che prevede la messa a bando delle stesse.

È importante ricordare che questo tema non riguarda solo i titolari di stabilimenti balneari: in attesa di una revisione complessiva della legislazione in materia Legge di Stabilità del 2014 ha previsto che la proroga venga estesa anche alle concessioni a uso di pesca, acquacoltura e attività produttive connesse.

L’occasione per fare chiarezza

Come fare chiarezza in questo garbuglio legislativo? Giovedì 25 marzo, in esclusiva sui canali social de Il Faro online, gli operatori del settore balneare avranno occasione di porre le proprie domande direttamente al Senatore Maurizio Gasparri. Un’opportunità unica per ottenere risposte concrete da un esponente di spicco delle istituzioni.

Sintonizzati sulla pagina Facebook o sul Canale YouTube de Il Faro online giovedì 25 marzo alle 19:00 per partecipare alla diretta. Sarà possibile inviare le proprie domande tramite la chat. Le più pertinenti e interessanti saranno rivolte direttamente al senatore Maurizio Gasparri.

