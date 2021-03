Devastante incendio in villa: pomeriggio di paura a Cerveteri

Cerveteri – Pomeriggio di super lavoro, ieri 23 marzo, per i Vigili del fuoco di Cerveteri che sono stati impegnati dalle 18 fino alle 21 e 30 con un incendio villa bifamiliare di grandi dimensioni.

È successo in via Pian della Carlotta al civico 27, comune di Cerveteri. All’arrivo sul posto i Vvf si sono trovati di fronte un muro di fuoco difficile da domare.

Indossati gli autoprotettori, per agevolare la respirazione e impugnate le manichette hanno cominciato ad avere ragione dell’incendio. Vista l’estensione delle fiamme sono giunti in ausilio un autobotte, AB34 e il carro con gli autoprotettori di riserva , TA.

Il solerte lavoro dei Vigili del fuoco ha permesso di salvare una porzione di bifamiliare, comunque resa inagibile in via precauzionale, fino a verifica di un tecnico responsabile. Fortunatamente all’interno della porzione bruciata non vi era nessuno e di conseguenza non si sono riscontrati feriti. Sul posto anche i Carabinieri di Cerenova.

