Fiumicino, rotonda “maledetta” a Villa Guglielmi: con l’auto finisce nell’aiuola

Fiumicino – E’ ancora tutta da accertare la dinamica del sinistro avvenuto nel primissimo pomeriggio di oggi, mercoledì 24 marzo, a Isola Sacra, dove un’auto rossa è finita nella rotonda “maledetta” tra via di Villa Gugliemi e via Giuseppe Fontana, una rotonda che già in passato è stata lo sfondo di altri incidenti.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’incidente ha coinvolto due veicoli, uno dei quali è finito nella grande aiuola posta all’incrocio. Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Fiumicino e il personale sanitario del 118 che ha soccorso chi era all’interno degli abitacoli. Un di loro è stato trasportato in ospedale in condizioni non gravi. Solo poche settimane fa, sempre a via di Villa Guglielmi, un’auto rossa si è andata a schiantare contro il muretto del parco (leggi qui).

