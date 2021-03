Ghera (FdI): “I lavoratori stabili del Teatro dell’Opera siano tutelati”

Regione Lazio – “Altre ombre si addensano sul futuro delle Istituzioni Culturali. La riduzione di oltre cento unità di personale configura una vera e propria destrutturazione dell’organico di lavoratori stabili del Teatro dell’Opera di Roma, che attesta il fallimento delle leggi Bray e Veltroni promulgate dal Centrosinistra.

In più occasioni Fdi ha presentato interrogazioni nelle diverse assemblee, ma nessun chiarimento è stato dato sull’attuale gestione, già segnalatesi per operazioni a dir poco anomale come il licenziamento illegittimo di 180 lavoratori nel 2014, l’aumento dell’indebitamento per il mancato versamento dell’IRPEF nel biennio 2015-2016.

Schierandosi a sostegno dei dipendenti che rischiano il posto di lavoro la Regione Lazio non deve trincerarsi dietro l’origine ministeriale sulla nomina del direttore del Teatro dell’Opera, ma essendo Socio fondatore, la Pisana deve esprimersi su quale futuro la giunta Zingaretti intende dare al teatro dell’Opera ed inoltre, deve attivarsi presso il governo nazionale affinché si attuino più stringenti verifiche su gli organi di controllo.” – Così in un comunicato Fabrizio Ghera, capogruppo di Fdi alla Regione Lazio.

