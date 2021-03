Infernetto, in via Francesco Paolo Neglia spuntano i dossi… fai da te

Ostia – Dei veri e propri dossi stradali… fai da te. E’ quanto ha scoperto una cittadina in via Francesco Paolo Neglia, all’Infernetto.

Stanco della condotta di alcuni automobilisti, qualcuno si è infatti attrezzato di catrame e bomboletta spray per realizzare dei dissuasori di velocità che, però, sono tutt’altro che a norma.

La foto, pubblicata da una residente su uno dei tanti gruppi social del quartiere, ha subito suscitato la reazione di decine di concittadini. E se la maggior parte di loro ha ironizzato sull’approssimazione con cui i dossi sono stati realizzati (“L’ha fatto mio cuggino che è uno studiato”, scherza Piergiorgio, cui fa eco Roberto, che chiede: “In quale parte dell’Africa è?“), sono in molti a credere che, sebbene illegali ed estremamente “artigianali”, quei dossi comparsi in via Neglia possano comunque rappresentare un aiuto concreto per proteggere i pedoni.

“Corrono come pazzi su vie con tante case e bambini”, sottolinea Fabi. “Ormai all’infernetto nessuno ci ascolta più, le strade sono di chi ci abita, nel bene e nel male”, denuncia Annamaria. Nonostante il “plauso” di alcuni abitanti dell’Infernetto, però, i dossi sono destinati a scomparire: la legge, infatti, ne proibisce la fabbricazione ai privati cittadini.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio