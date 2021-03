La denuncia di un medico di Minturno: “Io nn ho ricevuto il vaccino anticovid”

Minturno – Un medico di Medicina Generale di Minturno il quale ancora non ha ricevuto il vaccino anticovid ha lamentato la sua situazione nella lettera che segue:

“Sono un medico di Medicina Generale di 68 anni, da 42 anni in servizio sul territorio. Non ho ancora avuto l’opportunità di fare il vaccino anti-Covid-19, forse per qualche intoppo burocratico. Eppure la mia necessità è provata dal fatto che ogni giorno faccio il mio lavoro, contatto decine di pazienti, prescrivo centinaia di ricette, ritiro mensilmente ricettari e tamponi presso l’Asl.

Ai colleghi predisposti alla gestione del Covid e vaccinazioni, ai colleghi responsabili della nostra attività di Medicina di Base, persino al presidente dell’Ordine dei medici di Latina, mi sono rivolto più volte per far presente la mia situazione. Tutti si sono trincerati dietro un ‘non so. Non é mia competenza’. Qualcuno per solidarietà professionale mi ha fornito indirizzi per prenotazioni online. Ma non ne è venuto fuori nulla. Eppure so che anche molti amministrativi che non hanno contatto alcuno con i pazienti hanno effettuato da tempo il vaccino, addirittura lo avrebbero fatto fare anche a parenti stretti, amici e compari… a uno di questi ultimi forse sarà finito il mio vaccino?

Leggendo la mia lettera, nessuno di questi certamente si vergognerà giacché tutto questo è insito nel nostro Dna. Un po’ come avvenuto con la campagna anti-influenzale quest’inverno quando i vaccini sono stati distribuiti in modo non uniforme, per cui molti colleghi tra i quali io non siamo riusciti a vaccinare tutti i pazienti che lo avevano richiesto per mancanza di vaccini che forse sono rimasti inutilizzati e in esubero nei frigoriferi di altri colleghi.

Quando l’ho fatto presente ai nostri responsabili ho avuto come risposta: ‘… e che non lo sai collega che ci sono figli e figliastri. Immagina cosa succederà quando sarà in gioco la vaccinazione anti-covid affidata ai noi medici di Medicina generale’.

Comunque anche se gli ultimi rimarranno sempre gli ultimi, voglio confortare i miei pazienti che alla fine, ma proprio alla fine, ci vaccineremo proprio tutti, quando di vaccini ce ne saranno in esubero. Quindi continuate a tenere duro perché, malgrado tutto, andrà a finire tutto bene.

Io? Speriamo che me la cavi e che non vada ad aggiungermi alla lista dei colleghi che ci hanno lasciato la vita e che eroi di certo non erano, ma semplicemente medici che ogni giorno, come me, facevano il loro dovere e di cui ora si ricordano politici e ministri, giacché per aver riconosciuto il diritto alla vita, qui da noi… bisogna prima morire.

Per quello che mi riguarda mi vergognerei di appartenere alla schiera di colleghi eroi ogni giorno sotto le telecamere, ma tutti già da tempo vaccinati.

Questa mia faccia riflettere chi è incaricato della salute di tutti noi perché non si nascondano dietro lungaggini burocratiche per far tacere la loro coscienza di uomini”.

