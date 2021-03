Lady Gaga e Al Pacino a Parco Leonardo

Fiumicino – Non sono certo passati inosservati. Trenta Tir della Panorama Film parcheggiati a partire dalle 24 di ieri notte a Parco Leonardo, dalle parti di via del Perugino. È il set blindato di “House of Gucci” il film sulla saga della famiglia fiorentina che ha come protagonista Lady Gaga e Al Pacino.

Dopo quelle girate a Roma, ora la produzione si è spostata a Fiumicino, ma sarà solo per un giorno, alle 24 di questa sera, 24 marzo, tutti torneranno verso la capitale.

La location, per la cui scelta ha collaborato anche la Commissione Cinematografica di Fiumicino, si presta a rappresentare quel mondo della moda a cui fa riferimento il film.

Le riprese saranno girate nel parcheggio del centro Leonardo, in una ambientazione della seconda metà del ‘900, ricreata anche grazie alla presenza di una serie di auto d’epoca (nella foto).

Sul posto è già presente tutta la troupe pronta per il ciak d’inizio e la Securpark che garantirà la sicurezza degli attori sul set. Insieme al regista Ridley Scott, sono attesi per le 14.30 anche Lady Gaga nel ruolo di Patrizia Reggiani, condannata per la morte di Maurizio Gucci ucciso nel 1995, e Al Pacino nel ruolo di Aldo Gucci. Inutile avvicinarsi al set che sarà super blindato.

