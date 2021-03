Latina, lancia dalla finestra il barattolo con l’hashish: 44enne arrestato

Latina – Nella mattinata di ieri la Polizia di Stato di Latina ha arrestato un 44enne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è giunto a conclusione di un’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile.

Al momento dell’irruzione nell’abitazione dell’uomo, finalizzata proprio al rinvenimento dello stupefacente, il 44enne ha lanciato da una finestra un contenitore di vetro.

Accortisi del tentativo di disfarsi dell’involucro, gli agenti intervenuti sul posto recuperavano il barattolo al cui interno vi erano 12 grammi di hashish suddivisi in 10 dosi.

Inoltre, con l’ausilio del cane poliziotto “Isco”, si è proceduto alla perquisizione domiciliare nel corso della quale, dietro un mobiletto, è stata trovata una busta con all’interno un bilancino di precisione e altra sostanza stupefacente, per la precisione 65 grammi di marijuana.

Con la droga, è stata sequestrata anche la somma di 500 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

