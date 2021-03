Latina, cocaina pronta per lo spaccio nascosta nei panni stesi: arrestata giovane coppia

Latina – Sono finiti in manette questa mattina due giovani di Latina, un ragazzo di 22 anni e una ragazza di 20 anni, entrambi riconducibili al noto clan malavitoso dei Di Silvio. Gli agenti della Squadra Volante della Questura hanno notato il ragazzo, già conosciuto per i suoi precedenti, armeggiare vicino ad uno stendino posizionato all’esterno di un appartamento del quartiere Nicolosi, più volte oggetto di mirati servizi da parte della Questura.

Il giovane prelevava un borsello da una tasca di un paio di jeans stesi ad asciugare e lo consegnava alla ragazza che a sua volta lo occultava all’interno del reggiseno. I poliziotti hanno bloccato i due giovani prima che potessero dileguarsi. Ormai scoperta, la ragazza, ha consegnato spontaneamente il borsello al cui interno venivano rinvenuti vari pacchetti in cellophane contenenti polvere bianca.

Il contenuto è stato sottoposto a narcotest e la sostanza risultava essere cocaina per un peso complessivo di circa 30 grammi. Per i due giovani l’Autorità Giudiziaria ha disposto il regime degli arresti domiciliari, fino a domattina, data di fissazione del rito direttissimo presso il locale Tribunale.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

