Messa della Domenica delle Palme con il Papa: orario e dove vederla in diretta Tv e streaming

Città del Vaticano – Ancora una Pasqua all’insegna di chiusure e sobrietà per contenere il contagio da Covid-19, con restrizioni anche in Vaticano, dove ci si appresta a vivere una Settimana Santa che per molti aspetti ricorderà quella dello scorso anno. Tutti i riti presieduti dal Papa si svolgeranno nella basilica di San Pietro in Vaticano, all’Altare della Cattedra, alla presenza di pochissimi fedeli (leggi qui).

Si parte domenica 28 marzo, alle ore 10.30, con la messa solenne per la Domenica delle Palme, seguita dalla preghiera Angelus. La Santa Messa sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook di Vatican News (clicca qui) e sul canale YouTube (leggi qui) di Vatican Media a partire dalle ore 10.20. Garantita anche la diretta televisiva: su Rai1, a partire dalle ore 10.20, e su Tv2000 a partire dalle ore 10.

