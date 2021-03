Nettuno, canoni dimezzati per le palestre scolastiche in concessione

Nettuno – E’ stata approvata dalla Giunta Comunale di Nettuno la delibera per la riduzione del 50% dei canoni relativi alle concessioni per l’A.S. 2020/2021 delle palestre comunali in orario extrascolastico in uso alle associazioni sportive del territorio. “Quello dello sport – spiega il Vicesindaco con delega allo Sport Alessandro Mauro – è uno dei tanti settori colpiti duramente dall’emergenza Coronavirus.

Dopo la sospensione dei canoni da marzo a giugno dello scorso anno, e la sospensione per tutte le attività bloccate dal Coronavirus anche in questo anno scolastico in corso, abbiamo scelto di sostenere le associazioni del nostro territorio riducendo del 50% le concessioni per i mesi di effettivo utilizzo delle palestre comunali affidate per lo svolgimento delle attività sportive.

La speranza di tutti noi è che l’intero settore sportivo possa riprendere al più presto la sua piena operatività sia per i ragazzi che praticano uno sport sia per tutti i lavoratori che gravitano in ques to mondo che stanno pagando un prezzo altissimo a causa di questa pandemia”.

