Tamberi guarito dal Covid: tra lui e l’oro olimpico nessun ostacolo

Carichissimo Tamberi. Il suo tampone è negativo. Non ci sono più ostacoli tra lui e l’oro olimpico. Lo grida a gran voce in un video diffuso sulla sua pagina ufficiale Instagram: “Si! Andiamo, adesso non mi ferma più nessuno”.

Due giorni di mal di testa e di febbre alta a 39 per il vicecampione europeo indoor di salto in alto (leggi qui). Di ritorno dalla competizione continentale di Torun, l’azzurro su cui la nazionale di atletica punta per scrivere la storia a Tokyo, era risultato positivo al Covid 19 (leggi qui). Un grande spavento per Gianmarco e la quarantena a casa. Oggi lo annuncia al mondo con alle spalle una splendida parete ricoperta dai Cerchi Olimpici. Il messaggio è chiaro mentre mostra la sua gioia più grande.

La strada è spianata verso il sogno. E finalmente ci sarà anche Gimbo alle Olimpiadi. I suoi occhi brillano e già vede il saccone allo Stadio Olimpico. Il salto e la gloria? Nello sport è necessario lottare e lui lo ha fatto, anche nella vita. Il Covid è alle spalle, all’orizzonte l’oro.

(foto@Grana/Fidal)

