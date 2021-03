Alitalia, lavoratori e sindacati in protesta all’aeroporto di Fiumicino: i motivi dello sciopero

Fiumicino – Si terrà alle 0re 11 di domani, venerdì 26 marzo, al Piano Arrivi T3 dell’aeroporto di Fiumicino, la manifestazione di tutti i lavoratori Alitalia e Cityliner delle loro famiglie, che rischiano di non avere più il necessario sostentamento per sopravvivere.

Ad annunciarlo sono le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti e Ugl Trasporto Aereo, che spiegano: “Con estrema preoccupazione dobbiamo comunicarvi che ad oggi, nonostante il giorno previsto per il pagamento degli stipendi si stia avvicinando, ci troviamo nella seguente situazione:

totale incertezza sull’erogazione delle retribuzioni di marzo 2021;

2021; comunicazione aziendale di indisponibilità ad anticipare il trattamento base della Cigs formalizzata presso il Ministero del Lavoro il 18 marzo u.s.;

formalizzata presso il Ministero del Lavoro il 18 marzo u.s.; totale incertezza sulla data di pagamento della prestazione Cigs base da parte di Inps;

totale incertezza sulla data di pagamento dell’integrazione del Fsta, relativa al mese di dicembre 2020, da parte di Inps.

“In questa situazione drammatica – proseguono i sindacati – i commissari di Alitalia hanno nuovamente e scelleratamente rinviato l’incontro con le parti sociali al 31 marzo. Si fa sempre più concreto il rischio che circa 11.000 famiglie rimarranno senza reddito e senza integrazioni salariali per un periodo ad ora sconosciuto, non riuscendo ad avere rassicurazioni né da parte aziendale né da parte dell’Istituto di Previdenza Sociale sull’evolversi della situazione”.

“A questo si aggiunge l’inaccettabile silenzio del Mise ed il preoccupante stallo governativo rispetto alla partenza della NewCo (Ita) che, nella migliore delle ipotesi, avvierà le sue operazioni non prima dell’estate, con dimensioni eccessivamente ridotte e un piano industriale assolutamente inadeguato al rilancio della compagnia di bandiera. Quanto espresso finora non ci lascia altra scelta se non quella di far sentire forte la nostra voce e manifestare tutto il nostro dissenso in una manifestazione che dovrà essere ricordata come storica”.

“Al fine di allargare la partecipazione anche ai lavoratori in servizio, viene indetta un’assemblea ai sensi della legge 300 e in conformità al Ccnl sempre il 26 marzo dalle ore 11.00 alle ore 13.00. Contestualmente a sostegno delle iniziative viene indetto da subito lo stato di agitazione su tutto il territorio nazionale. Il momento di agire è arrivato, non possiamo più aspettare“.

Giunta, maggioranza e opposizione di Fiumicino si schierano con i lavoratori Alitalia

“Il nuovo Piano Alitalia del governo guidato da Mario Draghi prevede, a quanto si apprende, migliaia di licenziamenti tra i lavoratori, e la trasformazione della compagnia di bandiera in un vettore aereo regionale. Evidenti le pesanti ricadute economiche e sociali per il territorio di Fiumicino: la prospettiva del ridimensionamento di Alitalia vede la netta contrarietà della Giunta comunale, guidata dal sindaco Esterino Montino, ma anche della maggioranza e dell’opposizione”, si legge in una nota diffusa dal Comune di Fiumicino.

Ad aderire alla manifestazione di venerdì, infatti, sarà l’intero arco delle forze politiche del Comune di Fiumicino.

“Come maggioranza al Consiglio comunale di Fiumicino non possiamo che esprimerci a sostegno della manifestazione indetta per venerdì 26 marzo da Cgil, Cisl, Uil e Ugl contro la totale incertezza economica in cui versano le lavoratrici e i lavoratori di Alitalia e Cityliner”, dichiarano i capigruppo della maggioranza in Consiglio comunale.

“In linea con quanto discusso durante l’ultimo Consiglio comunale straordinario sulle sorti della compagnia di bandiera – proseguono -, aderiamo alla mobilitazione sindacale. Non solo perché non è accettabile l’incertezza sugli stipendi, sulla cassa integrazione, sul fondo di solidarietà per il trasporto aereo, ma anche per ribadire la nostra posizione sul piano che prevede una drastica riduzione del personale, con la perdita di migliaia di posti di lavoro e la sostanziale liquidazione dell’azienda, sebbene non immediata”.

“Siamo tra i promotori di questa iniziativa, che deriva da un Consiglio comunale aperto che ha stabilito in maniera collegiale l’adesione alla manifestazione”, sottolinea Mario Baccini, capogruppo del centrodestra in Comune.

“La città di Fiumicino sostiene la lotta dei lavoratori perché la crisi di Alitalia si ripercuote in maniera significativa in tutta la regione e in particolare sulla nostra città”, spiega Baccini. “Sono profondamente preoccupato, mi auguro che il governo guidato da Mario Draghi metta in campo provvedimenti utili per rilanciare Alitalia, e tutelare i posti di lavoro e l’indotto che deriva dal trasporto aereo”.

“Ho l’impressione che il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti abbia fatto valutazioni che non conosciamo ancora. Ma è chiaro che noi, a Fiumicino, non possiamo vedere morire la città insieme al sistema aeroportuale. E dunque saremo in piazza a difendere un patrimonio di tutti”, conclude Baccini.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Aeroporto

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino