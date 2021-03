Anzio – Ad Anzio, con l’intervento per il restyling di Via Paolini praticamente ultimato e con la sistemazione dell’ultimo tratto della litoranea Ardeatina, che prevede la creazione di un belvedere sul mare, con percorso pedonale, pista ciclabile, area fitness, arredo urbano, illuminazione artistica e parcheggi, procedono spediti i lavori per la ristrutturazione integrale della Riviera Mallozzi, luogo simbolo cittadino.

Con l’interevento sarà creato “un salotto a cielo aperto”, direttamente sul mare di Anzio, unica Bandiera Blu e Bandiera Verde del litorale romano. L’importo di questa nuova opera pubblica, che si aggiunge ai numerosi investimenti in corso su tutto il territorio di Anzio, è pari a circa 300.000 euro.

L’intervento di ammodernamento, che prevede l’ampliamento del percorso pedonale, nuove aree di sosta sul mare ed il nuovo arredo urbano, voluto dal Sindaco, Candido De Angelis, dal Vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Danilo Fontana e dalla maggioranza di governo, è finalizzato a riqualificare la caratteristica Riviera di Ponente, “ponte di collegamento tra i resti dell’antico Porto Neroniano ed il Porto Innocenziano”.

