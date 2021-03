Coronavirus, parchi pubblici e giardini chiusi a Santa Marinella: firmata l’ordinanza

Santa Marinella – “Disposta con ordinanza sindacale la chiusura di tutti i parchi pubblici e giardini di Santa Marinella”. A darne notizia in un comunicato è il Sindaco Pietro Tidei.

“Sempre con una apposita ordinanza è stato interdetto il transito e la sosta in Piazza Unità D’Italia, Piazza Innocenzo XI e Largo Padelletti. Si svolgerà regolarmente il mercato settimanale della zona Pirgus per i soli generi alimentari.

Nei giorni scorsi – continua il Sindaco – non erano mancate le segnalazioni, anche da parte di alcuni cittadini, della presenza, nei parchi pubblici, di alcune famiglie con bambini che utilizzavano, anche contemporaneamente, alcuni giochi scivoli o altalene. Un comportante potenzialmente a rischio di contagi, anche tra soggetti giovanissimi. I provvedimenti resteranno in vigore fino al prossimo 7 aprile compreso”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Santa Marinella

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Santa Marinella