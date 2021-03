Civitavecchia – Oggi 25 marzo 2021, Poste Italiane celebra il “Dantedì” anche a Civitavecchia e Litorale: la Giornata nazionale dedicata al poeta Dante Alighieri è la data che gli studiosi riconoscono come inizio del viaggio nell’aldilà della Divina Commedia.

Quest’anno, nell’ambito delle iniziative per i settecento anni dalla scomparsa del Sommo Poeta, Poste Italiane ha realizzato una cartolina filatelica che è disponibile da oggi giovedì 25 marzo negli uffici postali di Civitavecchia Via Giordano Bruno e Ladispoli 1, in Via Regina Margherita.

Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera ricordare in modo originale la ricorrenza e il genio di Dante, padre della lingua italiana e uno dei più importanti simboli dell’Italia nel mondo.

Tra le altre iniziative per celebrare l’importante anniversario, Poste Italiane ha selezionato 70 Piccoli Comuni sul territorio nazionale – tra quanti avevano richiesto un sostegno – che a diverso titolo sono collegati alle vicende artistiche e alla vita di Dante Alighieri. In particolare, nella Regione Lazio l’Azienda ha sostenuto i comuni di Bagnoregio, Castelforte, Castel San Pietro Romano, Patrica, Settefrati, Fumone e Nemi.

La partecipazione di Poste Italiane alle iniziative per l’anniversario della scomparsa dell’Alighieri è parte del programma presentato in occasione del secondo incontro con i Sindaci d’Italia, nel corso del quale l’amministratore delegato Matteo Del Fante aveva preannunciato le nuove iniziative dedicate alle piccole realtà locali con meno di 5.000 abitanti per rinnovare il dialogo diretto e permanente sulle esigenze specifiche del territorio.

Inoltre, per la celebrazione dello scorso anno Poste Italiane ha realizzato un folder filatelico con undici francobolli su Dante e sulle località italiane i cui dialetti sono stati citati nell’opera “De Vulgari Eloquentia”, come un percorso della lingua volgare parlata all’epoca in Italia. All’interno della raccolta i francobolli sono stati ricollocati geograficamente in base ad una cartina della penisola italiana dell’epoca “Claudius Ptolemaeus Cosmographia”.