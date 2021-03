Latina, è ai domiciliari ma installa delle telecamere per “spiare” la Polizia: denunciato

Latina – Nella giornata di ieri, 24 marzo, nel quartiere Nicolosi, i poliziotti della Squadra Volante hanno posto sotto sequestro un sofisticato impianto di videosorveglianza posto all’esterno dell’abitazione di un uomo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Secondo gli inquirenti, l’uomo sarebbe un membro della famiglia Di Silvio.

L’uomo aveva creato in cucina una vera e propria sala di controllo, dalla quale con un monitor ed un videoregistratore era in grado di controllare quanto accadeva all’esterno della sua abitazione: così facendo sorvegliava le persone in transito nonché le forze di polizia deputate al controllo circa il rispetto della misura in atto.

L’uomo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria, mentre tutto il materiale è stato posto in sequestro. Nella stessa abitazione, sempre nella giornata di ieri, i poliziotti avevano arrestato due familiari dell’uomo per reati concernenti gli stupefacenti (leggi qui).

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove di formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

