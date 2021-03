Latina, ressa fuori dal locale per bere e comprare alcolici: chiuso un alimentari

Latina – Continua incessante l’attività di prevenzione e controllo nei quartieri della città da parte della Polizia di Stato di Latina, in particolare al Nicolosi.

Nel pomeriggio di ieri, 24 marzo, infatti, i poliziotti della Squadra Amministrativa hanno controllato un negozio di alimentari in via Corridoni, dove si stava registrando un assembramento di persone all’esterno intente a bere alcolici.

Nei confronti dell’attività è stata comminata la sanzione prevista dal Dpcm vigente nonché la chiusura provvisoria per 5 giorni.

