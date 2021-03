Pasqua solidale per i bimbi dell’Umberto I e del San Camillo

Roma – Dopo il regalo con sorpresa ai detenuti del carcere di Rebibbia (leggi qui), il presidente Michel Emi Maritato insieme al noto attore Alessandro Regis (“Le Iene”) e al responsabile del Sociale di Assotutela, Luigi Giannelli (commissario della polizia penitenziaria di Roma) si è recato negli ospedali romani per donare le uova pasquali ai bimbi nei reparti: ieri ai piccoli pazienti del reparto oncoematologicico del policlinico Umberto I e oggi ai ragazzi della pediatria e della chirurgia pediatrica del San Camillo-Forlanini.

“Abbiamo voluto donare un sorriso e un pensiero dolce ai piccoli ricoverati in questo delicato momento di emergenza Covid. E lo abbiamo fatto con le uova pasquali dell’Ail, compiendo così una doppia buona azione. Non ci fermiamo, in questo momento difficile continueremo a far sentire il nostro affetto e la nostra vicinanza alle persone più bisognose”, hanno concluso Maritato, Giannelli e Regis.