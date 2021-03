Pomezia, ridotte le rette di mensa, trasporto scolastico e asili nido per i giorni di chiusura scuole

Pomezia – L’Amministrazione comunale ricorda che – come deliberato dalla Giunta comunale lo scorso 15 marzo in occasione del passaggio della Regione Lazio in zona rossa – le rette di mensa, trasporto scolastico e asili nido sono state ridotte per i giorni non fruiti a causa dell’emergenza Covid.

La decisione prevede una decurtazione del 65% della retta dovuta da ciascun utente per il mese di marzo, applicata per il periodo di chiusura 15-29 marzo. Gli uffici preposti provvederanno a emettere nei prossimi giorni i nuovi bollettini. Per coloro che hanno versato anticipatamente le rette si procederà a compensazione, ovvero al rimborso, entro il 31 maggio 2021.

“Vogliamo supportare concretamente le famiglie – ha spiegato l’Assessora Miriam Delvecchio – provvedendo a ridurre di una quota proporzionale le rette mensili di refezione, trasporto scolastico e nido comunale per il periodo di chiusura delle scuole, ossia dal 15 al 29 marzo. Gli uffici preposti, che ringraziamo per l’impegno quotidiano, provvederanno a emettere nei prossimi giorni i nuovi bollettini, aggiornati con la decurtazione prevista. Tali riduzioni si applicheranno anche qualora fosse prevista un’ulteriore sospensione delle attività didattiche in presenza”.

Le principali misure attive su Pomezia

TRIBUTI E SERVIZI LOCALI

• PARCHEGGI A PAGAMENTO: strisce blu sospese fino al 6 aprile 2021

• NIDI COMUNALI, MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO: verrà scalata in forma automatica la quota per mancato utilizzo del servizio

MERCATI

Consentiti ESCLUSIVAMENTE banchi alimentari, fiori e produttori agricoli

UFFICI COMUNALI

Chiusi al pubblico. Aperti esclusivamente, PREVIO APPUNTAMENTO, per le attività indifferibili

PARCHI PUBBLICI

Aperti al pubblico PREVIO divieto di assembramento e in prossimità della propria abitazione

GIARDINO 0-3 ANNI

Aperto tutti i giorni, inclusa la domenica, presso l’asilo nido Piccole Orme negli orari 8.30-12.30 e 15.00-18.00

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomezia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Pomezia