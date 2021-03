Roma, raccolte 2800 firme contro il progetto di riqualificazione di piazza Sempione

Roma – “Questa mattina il comitato ‘Salviamo piazza Sempione’ e il comitato di quartiere ‘Città Giardino’ hanno presentato agli uffici del III Municipio le prime 2.800 firme – raccolte in tre settimane tra i soli residenti del Municipio – a sostegno di una petizione per chiedere la sospensione del progetto di riqualificazione della storica piazza di Monte Sacro. Lo annunciano in una nota Giovanni Martino del comitato “Salviamo piazza Sempione” e Paolo Cipressi, comitato di quartiere “Città Giardino”.

“I comitati – si legge nella nota – denunciano le gravi criticità di un progetto che la Giunta non ha mai condiviso né con i cittadini né col Consiglio municipale: oltre 700mila euro per una finta pedonalizzazione (che ammucchia le auto su un lato della piazza), l’assurdo accantonamento del monumento alla Madonna, lo stravolgimento architettonico di una piazza che è ‘area tutelata’ (e che diventerebbe un’arena per la mala movida notturna), le gravissime ripercussioni sulla viabilità di un asse cruciale come via Nomentana. La petizione propone, invece, una vera riqualificazione della piazza“.

“Il ‘caso’ piazza Sempione – prosegue la nota – ha già dimostrato di non essere più solo locale, con una mozione critica verso il progetto approvata dall’Assemblea capitolina il 4 marzo e un’interrogazione parlamentare presentata il 16 marzo. Prosegue una grande mobilitazione che interpella non solo le responsabilità della Giunta municipale, ma anche quella delle istituzioni – Sindaca, Ministero – e di tutte le forze politiche – municipali e comunali – chiamate a intervenire con decisione per fermare un progetto devastante per il quartiere e per la città“.

