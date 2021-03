“Roma s’illumina di meno”: la Capitale per il risparmio energetico

Roma – Lanciata da Rai Radio 2 e dal programma radiofonico Caterpillar nel 2005, la Giornata per il risparmio energetico intende richiamare l’attenzione di enti pubblici e cittadini dal cuore green sull’utilizzo razionale delle risorse energetiche e ambientali e sulla necessità di adottare coerenti stili di vita.

Per l’Edizione 2021 di M’Illumino di meno anche la Capitale ha garantito la sua partecipazione alla campagna mediante politiche attive che coinvolgono anche i 121 Comuni della Città Metropolitana di Roma. Come segno di partecipazione all’iniziativa, venerdì 26 marzo, per trenta minuti, dalle 18.30 alle 19.00, verranno spente le luci della facciata di Palazzo Valentini e della sede di via Ribotta.

La Capitale aderisce ai progetti europei legati agli obiettivi dell’agenda 2030 per la promozione del risparmio energetico, accompagnando le iniziative specifiche alle funzioni proprie per la tutela e la valorizzazione dell’ambiente, agli acquisti verdi, alle azioni e programmi in favore della mobilità sostenibile e non da ultimo, all’attenzione nell’efficientamento energetico perseguito negli interventi nelle scuole.