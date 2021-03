Sinistra Italiana Fiumicino: “Sosteniamo la manifestazione dei sindacati contro il piano dei licenziamenti Alitalia”

“Sosteniamo a gran voce la manifestazione indetta dai sindacati Cgil, Cisl, UIl e Ugl per venerdì 26 marzo ore 11.00 al terminal 3 dell’aeroporto, contro il piano dei licenziamenti previsto dall’Amministrazione Straordinaria”. Così il Segretario di Sinistra Italiana Fiumicino, Massimo Iannarella.

Non è possibile che le scelte sbagliate che sono state assunte negli anni rispetto ad Alitalia vengano, come sempre, fatte pagare solo ai lavoratori – continua il Segretario Iannarella – Parlare di piano di rilancio quando si prevede la riduzione della flotta, degli Hub e la drastica riduzione del personale da 11.500 a poco più di 5.000, è da presa in giro. Il Ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti ha definito i lavoratori un peso, per noi sono persone, famiglie, speranze e futuro e come tale faremo di tutti per difenderli e per contrastare questo piano di licenziamenti.”

“Come Sinistra Italiana sosteniamo tutti i lavoratori e i sindacati in questa battaglia di salvaguardia di tutti i posti di lavoro – conclude il Segretario regionale di Sinistra Italiana del Lazio Massimo Cervellini – Questo è a tutti gli effetti un piano di ridimensionamento che non farà altro che trasformare la compagnia di bandiera a una compagnia regionale. Questo piano non è solo un errore strategico, ma anche un ulteriore colpo a un settore già fortemente colpito dal Covid 19. Anche per questo diciamo: no ai licenziamenti, sì al rilancio di Alitalia”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino