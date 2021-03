Tauri stretto tra le ‘Pareti’ di un amore tossico nel nuovo singolo indie lofi

Musica – È “Pareti” il titolo del nuovo singolo del cantautore partenopeo Tauri. Un titolo semplice che nasconde un significato molto profondo, ovvero il senso di oppressione e di angoscia di cui l’amore può essere artefice. Perché un sentimento forte come quello amoroso non è sempre rose e fiori, può essere tossico, causa di incertezze, di tristezza, o per l’appunto, di “crepe”.

Il sound ‘sad’ spazia dall’ indie all’hiphop lofi e culmina in un solo di Sax eseguito da Tauri stesso, come urlo quasi liberatorio.

Il singolo è pubblicato da ”Future Artist’‘ , prodotto da Nyobass, scritto da Ciro Taurino in collaborazione con Ennio Mirra, distribuito in digitale da A1 Artist First.

Pareti è disponibile in streaming e download su tutti i principali store digitali.

Clicca qui per ascoltare “Pareti”

Ciro Taurino, in arte Tauri

nasce a Napoli il 26 ottobre 1998. Inizia il suo percorso musicale studiando il

sassofono all’età di 12 anni, frequentando il conservatorio di Avellino. Successivamente impara a suonare anche la

chitarra e il pianoforte, ma scopre anche un’innata passione per il canto. Frequenta nel 2018 una Masterclass di

scrittura d’autore indetta dal TMF e, nello stesso anno, partecipa ad AreaSanremo.

Dopo aver frequentato una seconda Masterclass, nel 2020 collabora con il cantautore partenopeo Mikele Buonocore

ed inizia un percorso artistico col produttore Ennio Mirra (Nyobass) entrando nel roster di Future Artist.

Link Artista : Instagram Spotify – Future Artist

Contatti: futureartist.music@gmail.com @futureartist.music

(Il Faro online)