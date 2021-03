Tragedia nel calcio: Daniel Guerini muore in un incidente stradale

Roma – Si risveglia con una triste notizia il calcio italiano. In attesa della partita della Nazionale di Mancini questa sera a Parma contro l’Irlanda del Nord, per dare il via alle qualifiche dei Mondiali 2022 in Qatar, un giovane calciatore promettente della Lazio lascia un vuoto enorme.

E’ accaduto ieri sera in un incidente stradale all’incrocio tra Viale Palmiro Togliatti e Viale dei Romanisti. Daniel Guerini era a bordo di una Smart ForFour con due amici. L’autovettura si è scontrata con una Mercedes Classe A e le cause sono ancora da accertare. Guerini, trequartista della squadra biancoceleste della Primavera, aveva giocato anche in Nazionale azzurra. Nel settore giovanile under 15 e under 16 aveva mostrato la sua classe e il suo talento. Daniel è morto sul colpo. I suoi amici sono stati trasportati al Policlinico di Tor Vergata e all’Umberto I in codice rosso. Sotto shock il conducente della Mercedes, un uomo di 68 anni, anch’esso trasportato in ospedale.

Sono arrivati immediatamente messaggi di cordoglio dal mondo del calcio. La SS Lazio ha diffuso un commosso e accorato messaggio: “Ancora increduli e sconvolti dal dolore il presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si stringono attorno alla famiglia del giovane Daniel Guerini”. E’ stato questo il tweet comparso sul profilo ufficiale. Daniel aveva giocato anche con il Torino e la società granata ha espresso il suo dolore: “Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, increduli e profondamente addolorati, si stringono intorno alla famiglia Guerini per la tragica scomparsa di Daniel, nostro ex calciatore della formazione Primavera”.

Daniel era un mancino dal piede formidabile. Una promessa del calcio del futuro che amava giocare su un campo verde. Aveva iniziato questa stagione con il Torino. Poi era tornato a Roma per vestire la maglia della Lazio. Era un fantasista romano, che aveva dato dimostrazione di grande talento sin dai primi anni di calcio. E lo aveva fatto nei Pulcini della Roma. In seguito si era trasferito proprio alla Lazio poi aveva militato con la Fiorentina e con la Spal. Domenica scorsa Daniel aveva giocato la sua ultima partita in biancoceleste.

Sconvolti i suoi compagni di squadra: “Solo quattro ore fa eri dentro la macchina con me che mi hai chiesto di portarti al campo perché lasciavi la macchina a lavare, e ora questa notizia mi ha spezzato il cuore — ha scritto il difensore della Lazio Primavera Damiano Franco —. Io più passano i secondi e più spero sia solo un brutto sogno. Insegna a giocare a calcio anche lassù”.

Anche Dusan Mihajlovic, figlio del tecnico del Bologna, era stato compagno di squadra di Guerini: in una storia Instagram sull’account della mamma Arianna, Dusan ha scritto: “Siamo cresciuti insieme… Non ho parole. Riposa in pace fratello mio”.

