Prevenzione

Vaccinazione Covid, il Comune di Nemi “accompagna” gli over 70

Il Comune e la Protezione Civile comunale hanno organizzato un servizio domiciliare per accompagnare gli abitanti over 70 presso le strutture per la vaccinazione.

Il Comune e la Protezione Civile comunale hanno organizzato un servizio domiciliare per accompagnare gli abitanti over 70 presso le strutture per la vaccinazione. Inoltre qualora qualcuno dovesse riscontrare dei problemi nell’utilizzo degli strumenti tecnologici, verrà seguito dal momento della prenotazione alla somministrazione passo dopo passo. “Credo che questo intervento– scrive in una nota il sindaco di Nemi Alberto Bertucci –sia soltanto il proseguimento di una serie di iniziative strutturate che hanno visto l’attività del Comune attenta all’emergenza Covid-19“infatti grazie all’impegno personale della popolazione e ad una corretta gestione della situazione di emergenza da parte del Sindaco , il Comune nella prima fase di emergenza è stato dichiarato Covid-free. Ad oggi, in emergenza nazionale, Nemi riporta 1 caso di positività ogni 1000 abitanti .