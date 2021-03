Vaccini anti-Covid, l’Ordine dei Medici di Latina: “Date a tutti risposte tempestive”

Minturno – La notizia che un medico di famiglia di Minturno sia rimasto senza vaccino anti-Covid ha indotto l’Ordine dei medici di Latina a chiarire la situazione. Non fosse altro perché “a tutti i colleghi che ci hanno chiesto informazioni circa la procedura da seguire per essere sottoposti a vaccino abbiamo fornito risposte precise e dopo aver chiesto chiarimenti all’Asl”.

“Ricordo innanzitutto – spiega Giovanni Maria Righetti, presidente dell’Ordine dei medici di Latina – che la vaccinazione non è obbligatoria. Dunque per richiederlo bisogna iscriversi in un specifica piattaforma dedicata ai medici di medicina generale aperta sin dai primi giorni di gennaio”.

Il procedimento perché i medici di famiglia vengano sottoposti alla vaccinazione è chiara “e a quanti non lo era, abbiamo dato sempre risposte tempestive, come facciamo di solito”. Il Presidente dell’Ordine dei medici di Latina si è poi detto “amareggiato. Nessuno può dire che non diamo risposte. Siamo sempre puntuali nel fornire chiarimenti quando ci vengono chiesti. E lo abbiamo fatto dopo esserci dettagliatamente informati dall’Asl. Che un collega si sia rivolto a noi senza ricevere risposte non corrisponde a verità”.

(Il Faro online)