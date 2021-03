Al via le vaccinazioni anche di notte: in 200 all’aeroporto di Fiumicino per il primo turno – VIDEO

Fiumicino – Al via, nel Lazio, le vaccinazioni contro il Covid-19 anche di notte. Si parte dal grande hub dell’aeroporto di Fiumicino, dove erano circa le 200 in fila nel primo turno in fascia notturna, dalle 20 alle 24.

Entrato in funzione un mese fa, nel grande hub vaccinale realizzato in tempi record dalla Croce Rossa nel parcheggio lunga sosta dell’aeroporto, sono stati vaccinati uomini delle forze dell’ordine (leggi qui), vigili del fuoco (leggi qui), insegnanti e anche i farmacisti (leggi qui).

Dal giorno dell’apertura, fino alla sospensione dovuta allo “stop” dell’Ema al vaccino di AstraZeneca, nella struttura della Regione Lazio, visitata nei giorni scorsi anche dal premier Mario Draghi (leggi qui), erano state eseguite circa 35 mila vaccinazioni. L’hub, tra i più grandi del Lazio con circa 1.500 metri quadri interamente coperti e riscaldati, è in grado di somministrare a regime oltre 3 mila dosi di vaccino giornaliere. Numero che si punta ora a incrementare. Dopotutto, da Palazzo Chigi sono stati chiari: l’obiettivo è vaccinare almeno 500mila persone al giorno (leggi qui).

“Questa è una sera importante perché estendiamo la fascia oraria di lavoro di questo hub che per noi è un hub fondamentale, dalle 8 alle 24 e noi siamo pronti a farlo anche sul resto delle nostre strutture. Al momento non possiamo farlo perché non ci sono le dosi necessarie a poter approvvigionare questa estensione oraria”, ha affermato l’assessore alla Salute della Regione Lazio, Alessio D’Amato, all’apertura serale alle vaccinazioni nell’hub aeroportuale.

“Abbiamo deciso di dare questo segnale che per noi è un segnale importante, noi stiamo viaggiando sulle 26mila somministrazioni al giorno e dalla prossima settimana andremo a 30mila somministrazioni e – ha sottolineato D’Amato – siamo pronti per raggiungere il traguardo delle 50mila che è un traguardo coerente con quanto ha chiesto il presidente Draghi, che è arrivare a mezzo milione di somministrazioni al giorno a livello nazionale”.

“Per fare questo servono le necessarie quantità di vaccino che oggi ancora purtroppo non abbiamo – ha aggiunto D’Amato -. Abbiamo raggiunto una percentuale di 91.5 tra le dosi consegnate e le dosi somministrate. Bisogna tener conto che a maggio partiranno anche le seconde somministrazioni del vaccino AstraZenaca e poi ci sono le seconde somministrazioni per i vaccini Pfizer e Moderna”.

“Oggi si apre una pagina nuova. La struttura regionale è diversificata e da stasera, con le vaccinazioni notturne fino alla mezzanotte, si apre una nuova stagione. E con i nuovi vaccini saremo pronti a raddoppiare e triplicare le somministrazioni”, il commento del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

“Quando arriveranno dosi sufficienti noi saremo pronti a raddoppiare o triplicare il numero di vaccinazioni odierne – ha aggiunto Zingaretti – Grazie alle vaccinazioni siamo riusciti a fare scendere il livello di mortalità che prima era attorno al 10% a livello nazionale, adesso è scesa al 6% e questo è un bel segnale perché significa che é stata corretta la scelta di mettere in sicurezza prima di tutto gli anziani che sono la fascia più a rischio di morte”. “Abbattere la mortalità deve essere il primo impegno di ogni Paese civile nella lotta contro Covid-19. Presto apriremo nuovi hub vaccinali, come quello sotto la vela di Calatrava a Tor Vergata, un altro dentro Cinecittà”, ha aggiunto.

“Quello che ora tutti attendiamo è l’arrivo dei vaccini, ma la macchina organizzativa è partita, è rodata e sta andando bene. Mi auguro che l’Ema, in fretta, faccia tutto quello che deve fare per verificare Sputnik e tutti gli altri vaccini che verranno messi sotto richiesta di valutazione. Mi auguro che l’Ema abbia personale che lavori 7 giorni su 7, h24, per correre alla validazione di tutti i vaccini che attendono una valutazione”, conclude il Governatore.

