Ardea – Nella giornata di ieri, giovedì 25 marzo, le Guardie Zoofile Ambientali Noorsa di Roma sono intervenute su segnalazione della Polizia Locale di Ardea di un’attività di bracconaggio.

Gli operatori giunti sul posto, dopo aver perlustrato l’area, hanno trovato una serie di cavi ancorati a terra con numerosi cappi i quali, verosimilmente, servivano ad intrappolare gli istrici per poterli catturare: le Guardie Zoofile hanno infatti spiegato che, per alcuni, questi animali selvatici costituiscono un piatto prelibato. I cavi sono stati rimossi, posti sotto custodia e portati via.

